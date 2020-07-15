Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ в Керчи

Президент России Владимир Путин в четверг, 16 июля, поучаствует в мероприятии по закладке боевых кораблей для Военно-морского флота (ВМФ) Керчи, сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

«Президент будет работать в Крыму, он примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ», — отметил Песков.

По его словам, церемонию проведут на керченском судостроительном заводе «Залив», пишет сайт RT.

Ранее главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов рассказал, что в нынешнем году в состав Военно-морского флота РФ войдут около 40 кораблей и судов различных классов.