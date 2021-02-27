Путин поздравил военных с Днем Сил специальных операций

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Сил специальных операций (ССО) с профессиональным праздником. Поздравление от главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что создание ССО стало ответом на вызовы времени и серьезные изменения в характере военных угроз.

«У России, у наших Вооруженных сил есть уникальные возможности для решения задач особой важности и сложности, есть закаленные, испытанные бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира», — заявил президент РФ.

Путин поблагодарил сотрудников ССО за безупречную службу и неизменную верность.

«Желаю успехов, здоровья вам и вашим близким. Самые добрые пожелания — заслуженным ветеранам, которые стояли у истоков ССО», — сказал глава государства.

День Сил специальных операций отмечается в России 27 февраля. Указ об этом был подписан президентом РФ 26 февраля 2015 года. Дату праздника выбрали неслучайно — именно в этот день в 2014 году «вежливые люди» взяли под контроль здание Верховного совета в Крыму, а в марте обеспечили безопасность при проведении референдума о присоединении полуострова к составу РФ.

Путин ранее призвал Федеральную службу безопасности пресекать действия, направленные на подрыв стабильности и обслуживание интересов тех, кто «платит из-за бугра».