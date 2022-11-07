Путин потребовал от властей всех уровней максимального внимания к мобилизованным | 360°

Важное 07 ноября 2022, 17:56 Путин потребовал от властей всех уровней максимального внимания к мобилизованным Путин: власти должны проявлять внимание к мобилизованным, где бы они ни находились РИА "Новости"

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Власти всех уровней должны проявлять внимание ко всем мобилизованным, где бы они ни находились — на полигонах или в зоне боевых действий. С таким требованием выступил президент РФ Владимир Путин.

«Внимание нужно проявлять ко всем мобилизованным, где бы они ни находились», — подчеркнул глава государства в ходе рабочей встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

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Путин добавил, что в настоящее время в зоне спецоперации находятся около 80 тысяч мобилизованных. Из них порядка 50 тысяч человек принимают участие в боевых действиях.

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В конце октября президент в ходе встречи министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что отправлять в зону СВО нужно только хорошо подготовленных мобилизованных. Тогда же министр обороны сообщил главе государства о завершении частичной мобилизации в России.

По данным Шойгу на 28 октября, на полигонах находились 218 тысяч мобилизованных, которые продолжали учения по боевому слаживанию.