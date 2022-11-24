Важное 24 ноября 2022, 19:05 Путин потребовал наладить скоординированную работу по обеспечению ВС РФ Путин: экстраординарные меры не нужны для обеспечения потребностей ВС РФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Для обеспечения потребностей ВС РФ не нужны экстраординарные меры, но важно наладить скоординированную работу в этом направлении, заявил президент Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что необходимо не просто увеличивать объемы поставок в вооруженные силы, но и повышать их качество.

Открывая заседание Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ, Путин отметил, что этот механизм создали для улучшения координации и темпов работы министерств, ведомств по выполнению гособоронзаказа, по снабжению спецоперации.

Реклама

«Наладить четкую, качественную, хорошо скоординированную работу нужно. Это вообще полезно, но в данной ситуации просто необходимо», — сказал Путин.

Реклама

Президент пояснил, что здесь на передний план выходят вопросы, связанные с экипировкой, со снаряжением, медициной, денежным довольствием военных и многие другие темы. По каждому из этих направлений следует сформировать целевые задания с четкими производственными программами и сроками поставок, сказал глава государства.

«Это, конечно, вообще такая работа — поддерживать промышленность в целом, и в том числе оборонную промышленность, но и не только, и смежные отрасли поддерживать», — добавил он.

Путин подчеркнул, что важно не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции. Поэтому так важна прямая связь производителей, конструкторских центров с теми, кто использует эту технику, заключил он.