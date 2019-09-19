Путин посетит военные учения «Центр-2019» под Оренбургом

США превратят Германию в плацдарм для войны с Россией — СМИ Подробнее

«Сегодня же президент перелетит (из Ижевска — прим.ред.) в Оренбург, где он переночует, и завтра (20 сентября — прим.ред.) он посетит активную фазу стратегического командно-штабного учения „Центр-2019“», — рассказал Песков.

Он также добавил, что на учения приедет и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Лидеры стран проведут двусторонние переговоры.

Стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019» стартовало 16 сентября и продлится вплоть до 21 числа. пишет RT. Всего в отработке действий принимают участие 128 тысяч военных из разных стран, в их числе Россия, Китай и Казахстан. Для проведения учений были задействованы два полигона ВВС и российских войск ПВО, а также акватория Каспийского моря.