Путин поручил военным подготовить предложения для помощи в борьбе с COVID-19

Борьбой с распространением коронавируса в России могут заняться военные. Путин поручил Минобороны сделать соответствующие предложения.

«Министерству обороны Российской Федерации представить предложения о возможности привлечения специальных сил и средств Вооруженных Сил Российской Федерации для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — сказано в поручении президента Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Выполнить поручение министерство должно до 22 апреля 2020 года. Ответственным назначен министр обороны Сергей Шойгу.

Согласно последним данным, в России насчитывается 36 793 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Врачи смогли поставить на ноги 3057 пациентов. Скончались после заражения 313 человек. Власти страны принимают всевозможные меры для борьбы с распространением заболевания.

Многие регионы объявили режим самоизоляции, при котором жители могут выходить на улицу только при крайней необходимости. Где-то введен комендантский час, не работаю бары, кафе, музеи парки и другие заведения. Отменены самолеты и поезда.