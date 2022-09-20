Путин поручил нарастить мощности предприятий оборонной промышленности | 360°

Армия 20 сентября 2022, 14:59 Поделиться Telegram

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Viber Путин поручил нарастить мощности предприятий оборонной промышленности Президент России Владимир Путин поручил нарастить мощности оборонных предприятий пресс-служба Кремля

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Необходимо нарастить объемы и сократить сроки производства продукции оборонно-промышленного комплекса. Такое поручение дал президент России Владимир Путин на совещании с руководителями предприятий ОПК в Кремле.

Он отметил, что они работают в напряженном, интенсивном режиме. За полгода Россия поставила зарубежным партнерам военную продукцию на сумму свыше шести миллиардов долларов. Однако необходимо ускорить темпы.

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Президент поручил обеспечить в кратчайшие сроки поставку в войска вооружения и техники, средств поражения, решить проблему обеспечения предприятий ОПК отечественными комплектующими, деталями, узлами и материалами. Именно в этой области все программы импортозамещения нужно реализовать на 100%, в отличие от других сфер.

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«Необходимо в кратчайший период нарастить производственные возможности, максимально загрузить оборудование, оптимизировать технологические циклы и, не снижая качества, сократить при этом сроки производства», — сказал Владимир Путин.

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