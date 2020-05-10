Путин пообещал укреплять войска при любых обстоятельствах

Россия при любых обстоятельствах продолжит укреплять войска и оснащать их передовым оружием и техникой. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, поздравляя выпускников военных вузов с Днем Победы и завершением учебы.

Глава государства отметил, что «армия должна быть всегда сильной, способной ответить на любые вызовы и угрозы».

«Поэтому будем и дальше развивать, совершенствовать Вооруженные силы. При любых обстоятельствах реализуем намеченные планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой», — заявил он в поздравлении.

Путин уточнил, что в войска поступят в том числе стратегические гиперзвуковые системы, не имеющие аналогов в мире, беспилотные и автоматизированные ударные комплексы.

В ближайшие годы, по словам президента, военные учения будут проходить чаще. Солдатам и офицерам предстоит «отработать новые формы взаимодействия войск при внезапных проверках с использованием самых передовых технологий».

9 мая, принимая парад Президентского полка в честь Дня Победы, Путин пообещал выполнить «все планы по развитию армии и флота России».