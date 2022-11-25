Армия 25 ноября 2022, 20:04 Путин пообещал решить проблемы с горячим питанием на передовой Путин: проблемы с обеспечением бойцов в зоне СВО горячим питанием будут решать

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Проблемы с обеспечением военнослужащих в зоне спецоперации горячим питанием решат, если такие случаи еще где-то встречаются. Об этом заявил президент Росси Владимир Путин во время встречи с матерями военных.

Женщина из Якутии сообщила, что двое из ее сыновей принимают участие в спецоперации. По ее словам, у бойцов нет горячего питания. Сама женщина — повар, а также кандидат в мастера спорта по стрельбе. Она изъявила желание пойти на передовую, чтобы безвозмездно готовить там для военных.

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«Казалось бы, что уже вопросы в основном решены, и здесь говорили о том, что вроде бы все с этим нормально. Но тем не менее, значит, не все. <...> Посмотрим, что нужно и где нужно сделать дополнительно», — сказал Путин.

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Он поблагодарил женщину за желание и готовность принять участие в работе на передовой. Однако глава государства отметил, что сначала соответствующие ведомства и министерства должны навести там порядок. Президент пообещал, что специалисты усилят работу в этом направлении.

В ходе беседы он сообщил, что снабжение участвующих в спецоперации войск ежедневно обсуждают на самом высоком уровне. Путин подчеркнул, что Минобороны старается наладить работу по обеспечению военных обмундированием.