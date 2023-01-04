Важное 04 января 2023, 13:56 Путин пообещал развивать боевой потенциал ВС РФ Президент Путин пообещал развивать потенциал ВС РФ и выпускать перспективное оружие РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин на церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» заявил, что страна продолжит развивать боевой потенциал вооруженных сил.

«Благодарю специалистов оборонно-промышленного комплекса за старт серийного производства ракет „Циркон“. Россия и дальше продолжит развивать боевой потенциал армии», — заявил глава государства.

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Российский фрегат «Адмирал Горшков», несущий на борту гиперзвуковые ракетные системы «Циркон», вышел на боевую службу 4 января. Путин отметил, что корабль надежно защитит государства от вероятных внешних угроз, писал RT.

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Помимо ракет «Циркон», фрегат несет и другие образцы передового вооружения, отметил российский лидер.

«Циркон» является первой гиперзвуковой крылатой ракетой в мире, способной совершить длительный аэродинамический полет с использованием тяги собственного двигателя и маневрированием в атмосфере. Максимальная дальность стрельбы составляет около тысячи километров, а максимальная скорость — девять скоростей звука.