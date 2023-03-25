Армия 25 марта 2023, 21:59 Путин пообещал, что Россия за год произведет свыше 1,6 тысячи танков Президент Путин заявил о быстром развитии оборонной промышленности России РИА «Новости»

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Российская оборонная промышленность развивается очень быстрыми темпами, такими, каких многие и не ждали. Военные заводы страны способны произвести в три раза больше боеприпасов, чем Запад сможет поставить ВСУ. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы государства, Россия планирует произвести более 1,6 тысячи танков за год, а общее число этих машин будет в разы больше, чем на Украине.

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«Мы произведем новых и модернизируем имеющиеся [танки] свыше 1,6 тысячи. Общее количество танков российской армии будет превышать более чем в три раза количество танков ВСУ. Я уже не говорю об авиации», — сказал российский лидер.

В этом же интервью Владимир Путин прокомментировал информацию о намерении Запада передать украинской армии боеприпасы с обедненным ураном. Он заявил, что наша страна найдет, чем ответить на этот шаг, и напомнил, что у России также есть сотни тысяч таких снарядов.