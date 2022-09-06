Путин понаблюдал за учениями на Дальнем Востоке в компании Шойгу и Герасимова | 360°

Армия 06 сентября 2022, 13:03 Поделиться Telegram

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Viber Путин понаблюдал за учениями на Дальнем Востоке в компании Шойгу и Герасимова Президент Путин посетил полигон Сергеевский на Дальнем Востоке, где идут военные учения РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин побывал на полигоне Сергеевский на Дальнем Востоке. В компании министра обороны страны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС Валерия Герасимова глава государства понаблюдал за ходом учений «Восток-2022», сообщил сайт kp.ru.

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В военном обмундировании президент посмотрел за ходом учений. Глава государства смотрел в бинокль и обсуждал мероприятие с главой Минобороны и начальником Генштаба.

РИА «Новости»

РИА «Новости»

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что Путин проведет совещание с Шойгу и Герасимовым в закрытом формате. По словам представителя Кремля, президент сможет понаблюдать за ходом учений, если позволят погодные условия.

Накануне Владимир Путин прибыл во Владивосток. Его будут ждать на заседании президиума Госсовета, посвященного развитию туризма стране, а также примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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