Армия 03 февраля 2023, 23:37 Путин получит доклад рабочей группы по спецоперации 8 февраля Сентор Турчак: рабочая группа по СВО направит Путину доклад после заседания 8 февраля РИА «Новости»

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Рабочая группа по вопросам специальной военной операции передаст президенту России Владимиру Путину доклад после выездного заседания. Оно состоится 8 февраля в Курской области, сообщил сенатор Совета Федерации Андрей Турчак в Telegram-канале.

«На этой неделе рабочая группа по вопросам СВО работала в территориях. В следующую среду, 8 февраля, проведем выездное заседание рабочей группы и направим доклад», — написал сенатор.

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Турчак напомнил, что рабочая группа уже побывала в ЛНР, ДНР, Херсонской, Брянской и Ростовской областях, а также в Самаре, Хакасии и Тыве. Представители рабочей группы проводят личные встречи с мобилизованными и их семьями, руководителями предприятий и страховщиками.

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«Собираем фактуру к первому докладу президенту», — добавил Турчак.

Ранее рабочая группа по вопросам спецоперации рассмотрела сообщение одного из военнослужащих, который жаловался на низкую зарплату. Заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол уточнил, что с военным уже связались. Он подчеркнул, что это недоразумение устранят.