Армия 12 марта 2024, 18:39 Путин поговорил с бойцом СВО о контрнаступлении ВСУ Путин обсудил с бойцом СВО провалившееся контрнаступление Украины РИА «Новости»

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На встрече с победителями конкурса «Лидеры России» президент Владимир Путин затронул тему провального контрнаступления ВСУ. Глава государства обсудил ее с бойцом СВО.

Путин пообщался с Амиром Акаевым из Карачаево-Черкесии и поинтересовался, какое ранение получил боец. Оказалось, что мужчину ранило в ходе штурма в районе сел Приютное, Старомайорское и Урожайное в ДНР. Его вели малыми пехотными группами.

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«Контрнаступление мы хорошо отразили», — заметил российский военнослужащий, с чем президент согласился.

Путин похвалил бойца. Глава государства также заметил, что платформу «Время героев» назвали именно благодаря таким, как он.

На встрече с победителями конкурса «Лидеры России» президент обратил внимание, что Запад не учел самое мощное оружие страны. Путин объяснил, что имеет в виду консолидацию общества и преданность людей Родине.