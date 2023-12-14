14 декабря 2023, 13:40
Путин подтвердил частные закупки дронов за рубежом
Путин: в России нарастили выпуск БПЛА и техники для армии
Российские производители нарастили выпуск беспилотников и другой техники для нужд армии. Проблему нехватки устройств решили также путем частных закупок за рубежом, заявил на прямой линии президент Владимир Путин.
«У нас все-таки линия фронта почти две тысячи километров. Конечно, может, не все вовремя поставляется, но собственное производство растет и закупается, в том числе частным образом, многое из-за границы», — сказал он.
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Владимир Путин заявил, что государство, Минобороны и промышленность работают над решением проблем. В качестве примера президент привел производство отечественных систем радиоэлектронной борьбы, в том числе «Лесочек». По словам главы государства, этот комплекс поставили почти на все бронемашины. Владимир Путин сказал, что Россия нарастит производство техники.
Прямая линия и большая пресс-конференция открылись в совмещенном формате. Отвечая на вопросы, президент заявил об улучшении позиций армии в зоне СВО и количество мобилизованных.
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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2023
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