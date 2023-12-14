Армия 14 декабря 2023, 13:40 Путин подтвердил частные закупки дронов за рубежом Путин: в России нарастили выпуск БПЛА и техники для армии Пресс-служба Кремля

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Российские производители нарастили выпуск беспилотников и другой техники для нужд армии. Проблему нехватки устройств решили также путем частных закупок за рубежом, заявил на прямой линии президент Владимир Путин.

«У нас все-таки линия фронта почти две тысячи километров. Конечно, может, не все вовремя поставляется, но собственное производство растет и закупается, в том числе частным образом, многое из-за границы», — сказал он.

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Владимир Путин заявил, что государство, Минобороны и промышленность работают над решением проблем. В качестве примера президент привел производство отечественных систем радиоэлектронной борьбы, в том числе «Лесочек». По словам главы государства, этот комплекс поставили почти на все бронемашины. Владимир Путин сказал, что Россия нарастит производство техники.

Прямая линия и большая пресс-конференция открылись в совмещенном формате. Отвечая на вопросы, президент заявил об улучшении позиций армии в зоне СВО и количество мобилизованных.