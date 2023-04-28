Важное 28 апреля 2023, 16:23 Путин подписал закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса Путин подписал закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса и других добровольцев РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал законопроект о признании ветеранами боевых действий лиц, принимавших участие в боевых действиях в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Документ внес поправки в закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий лицам, заключившим контракт с формированиями, содействующими выполнению поставленных задач Вооруженных сил России в рамках специальной операции.

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«Лица, подписавшие контракт с организациями, способствующими выполнению возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации задач в ходе специальной операции на территории Украины, Луганской и Донецкой народных республик с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей с 30 сентября 2022 года», — указали в пояснительной записке.

Кроме того, если указанные лица стали инвалидами в ходе выполнения боевых задач, им присвоят статус инвалида боевых действий.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил предоставить бюджетные места в государственных вузах для участников СВО.