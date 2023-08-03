Армия 03 августа 2023, 13:25 Путин подписал указ об обязательном страховании жизни участвующих в СВО добровольцев Президент Путин издал указ об обязательном страховании жизни ушедших на СВО добровольцев РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин издал указ, в котором говорится о необходимости страховать жизнь и здоровье людей, участвующих в спецоперации на Украине в качестве добровольцев. Об этом сообщил ТАСС.

Им положены страховые гарантии при получении инвалидности, ранения, при гибели или смерти в течение года после ранения.

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Семья погибшего добровольца должна получать страховую выплату в размере трех миллионов 131 тысячи 729,56 рубля. Человек с инвалидностью I группы может рассчитывать на более чем 2,3 миллиона, с инвалидностью II группы — свыше 1,5 миллиона, с III группой инвалидности — примерно 783 тысячи.

Если такой боец получил тяжелое ранение или увечье, то размер страховой выплаты превысит 313 тысяч рублей, при легком ранении государство выплатит ему 78 тысяч рублей.

Путин 2 августа вручал госнаграды в Кремле. Он наградил участников специальной военной операции орденами Мужества и «Золотыми Звездами» героев.