Армия 01 марта 2024, 17:11 Путин подписал указ о военных сборах для запасников Путин подписал ежегодный указ о военных сборах для находящихся в запасе

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Россиян, пребывающих в запасе, призовут на военные сборы. Ежегодный указ об этом подписал президент Владимир Путин. Документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе отметили необходимость правительству и региональным властям обеспечить выполнение мероприятий, имеющих отношение к проведению сборов.

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«Призывать в 2024 году граждан, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах, войсках нацгвардии, спасательных формированиях МЧС, органах государственной охраны и ФСБ», — указали в тексте документа.

Сборы россиян — плановое ежегодное мероприятие. Их проводят для совершенствования боевой выучки резервистов. Повестки запасникам могут присылать с периодичностью раз в три года. При этом максимальный срок сборов составит два месяца, а за все время резервист проводит на службе не более года.

Освобождают от сборов служащих и гражданских сотрудников правоохранительных органов. На них также не призывают пожарных, таможенников и россиян с бронью, закрепленных за органами госвласти.