Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Ему подлежат 134 650 человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом <...> „О воинской обязанности и военной службе“ призыву на военную службу в количестве 134 650», — приводит агентство текст указа.

Документ вступает в силу со дня его официальной публикации.

В начале марта министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что сотрудников всех военных комиссариатов привьют от коронавируса. Работать с призывниками будут только люди с антителами. Сейчас уже более 286 тысяч российских военных привились первым компонентом вакцины. 14 тысяч из них будут участвовать в параде Победы в мае. Второй компонент препарата получили около пяти тысяч военнослужащих, которые примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.