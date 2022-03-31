Путин подписал указ о весеннем призыве

Президент России Владимир Путин подписал указ о военном призыве. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту указа, в ряды вооруженных сил отправятся 134 500 призывников в возрасте от 18 до 27 лет. Призыв начнется 1 апреля и завершится 15 июля 2022 года.

В указе содержится пункт об увольнении в запас военнослужащих по призыву, срок службы которых истек.

Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский ранее сообщил, что у российской молодежи изменилось отношение к срочной службе. По его словам, косить от армии стало непрестижно. Также он отметил, что весенний призыв никак не связан с проводимой на Украине специальной операцией.