Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы

Пребывающих в запасе россиян призовут на военные сборы. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

«Призвать в 2021 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации и органах федеральной службы безопасности», — говорится в указе. Он опубликован на сайте правовой информации.

Правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов РФ дано задание организовать мероприятия для сбора россиян в запасе на военные сборы, а также нужно организовать сами военные сборы.

Указ вступил в силу с момента подписания — 26 апреля 2021 года.

Пребывающие в запасе подразделяются на три разряда по возрастам. Первый разряд — это солдаты, старшины, прапорщики и мичманы — до 35 лет, младшие офицеры — до 45 лет. Второй разряд — солдаты, старшины, прапорщики и мичманы — до 45 лет, младшие офицеры — до 50 лет. Третий разряд — солдаты, старшины, прапорщики и мичманы — до 50 лет, младшие офицеры — до 55 лет.

Военные сборы делятся на учебные и проверочные. Их продолжительность не должна превышать два месяца.