02 августа 2023, 14:48
Путин поблагодарил героев СВО за проделанную работу на вручении наград в Кремле
Президент Путин отметил преданную службу участников СВО на вручении наград в Кремле
Российский президент Владимир Путин поблагодарил участников специальной военной операции за проявленный героизм. К бойцам глава государства обратился на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.
«Уважаемые друзья, благодарю вас за преданную службу России, вы пришли на передовую с единой целью — быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом», — сказал президент.
Реклама
По его словам, бойцы защищают национальные интересы, российские культуру и идеалы. В сражениях отстаивают желание людей жить по заветам своих предков, продолжать их славные традиции, в том числе все делать «во имя любимой страны».
«Так поступили командир мотострелковой бригады, полковник Денис Иванов и командир штурмовой группы, капитан Роман Воробьев», — отметил Путин, говоря о погибших военных в ходе СВО.
Их наградили званиями героев России посмертно. По словам главы государства, эти люди ушли как герои — они не дрогнули и не отступили.
Военные
Владимир Путин
Реклама
Реклама