Армия 02 августа 2023, 14:48 Путин поблагодарил героев СВО за проделанную работу на вручении наград в Кремле Президент Путин отметил преданную службу участников СВО на вручении наград в Кремле РИА «Новости»

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Российский президент Владимир Путин поблагодарил участников специальной военной операции за проявленный героизм. К бойцам глава государства обратился на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.

«Уважаемые друзья, благодарю вас за преданную службу России, вы пришли на передовую с единой целью — быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом», — сказал президент.

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По его словам, бойцы защищают национальные интересы, российские культуру и идеалы. В сражениях отстаивают желание людей жить по заветам своих предков, продолжать их славные традиции, в том числе все делать «во имя любимой страны».

«Так поступили командир мотострелковой бригады, полковник Денис Иванов и командир штурмовой группы, капитан Роман Воробьев», — отметил Путин, говоря о погибших военных в ходе СВО.

Их наградили званиями героев России посмертно. По словам главы государства, эти люди ушли как герои — они не дрогнули и не отступили.