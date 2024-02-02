Армия 02 февраля 2024, 16:22 Путин переговорил с Генштабом о ситуации с БПЛА на одном из участков в зоне СВО Путин сообщил о разговоре с Генштабом по ситуации с беспилотниками РИА «Новости»

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На одном из участков, где проходят боевые действия, наблюдается сложная ситуация с БПЛА, заявил президент России Владимир Путин. Положение дел глава государства обсудил с Генштабом ВС РФ.

Путин уточнил, что разговор на эту тему состоялся утром 2 февраля.

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«На одном из участков, конечно, сложная ситуация, связанная как раз с беспилотными летательными аппаратами», — сообщил глава государства на встрече с участниками форума «Все для Победы!».

Президент также отметил, что, исходя из ежедневных контактов с военными, находящихся непосредственно на передовой, делает вывод о важности беспилотников.

Несколькими днями ранее на встрече со своими доверенными лицами в Гостином Дворе Путин также поднимал тему БПЛА. Он назвал использование беспилотных летательных аппаратов экономически целесообразным.

«Это дешево, сердито и очень эффективно. Ну, и в других сферах очень важное направление деятельности», — пояснил президент.