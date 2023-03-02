02 марта 2023, 15:24
Путин отметил мужество российских солдат и офицеров в спецоперации
Путин: военные мужественно исполняют свой долг в ходе спецоперации
Российские солдаты и офицеры мужественно исполняют свой долг, защищают Родину в ходе спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин обращаясь к участникам образовательной программы «Школа наставника» по видеосвязи.
«Солдаты и офицеры армии России <…> мужественно и героически исполняют свой долг, защищают Россию и наших людей от неонацистов и от террористов таких, которые восемь лет мучали и убивали людей на Донбассе», — заявил глава государства в ходе телемоста с Пятигорском.
Реклама
Путин напомнил, что убийство в Москве журналистки Дарьи Дугиной — дело рук именно украинских боевиков. Сегодня они совершили очередной террористический акт: преступно проникли на приграничную территорию и открыли огонь по мирным гражданам.
«Видели, что это машина, где сидели дети. Открыли огонь по ним», — отметил президент.
Российский лидер пообещал жесткий ответ украинским неонацистам и их хозяевам.
Владимир Путин
Реклама
Реклама