Важное 02 марта 2023, 15:24 Путин отметил мужество российских солдат и офицеров в спецоперации Путин: военные мужественно исполняют свой долг в ходе спецоперации РИА «Новости»

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Российские солдаты и офицеры мужественно исполняют свой долг, защищают Родину в ходе спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин обращаясь к участникам образовательной программы «Школа наставника» по видеосвязи.

«Солдаты и офицеры армии России <…> мужественно и героически исполняют свой долг, защищают Россию и наших людей от неонацистов и от террористов таких, которые восемь лет мучали и убивали людей на Донбассе», — заявил глава государства в ходе телемоста с Пятигорском.

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Путин напомнил, что убийство в Москве журналистки Дарьи Дугиной — дело рук именно украинских боевиков. Сегодня они совершили очередной террористический акт: преступно проникли на приграничную территорию и открыли огонь по мирным гражданам.

«Видели, что это машина, где сидели дети. Открыли огонь по ним», — отметил президент.

Российский лидер пообещал жесткий ответ украинским неонацистам и их хозяевам.