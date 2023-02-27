Важное 27 февраля 2023, 09:10 Путин отметил доблесть российских военных в борьбе с неонацистской угрозой Путин: российские военные доказали мужество в борьбе с неонацистской угрозой РИА «Новости»

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Российские военные доказали в боях свое мужество и доблесть, встав на защиту от неонацистской угрозы, заявил президент Владимир Путин. Обращение главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

Президент поздравил военнослужащих с профессиональным праздником — Днем Сил специальных операций. Путин подчеркнул, что они по праву считаются гордостью российской армии.

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«Ваш жизненный выбор — это путь доблести и мужества. <…> Вы доказали это в бою, в том числе в ходе специальной военной операции», — сказал он.

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Глава государства добавил, что бойцы СВО, выполняя полученный приказ, прикрывают собой сослуживцев, спасают женщин, детей и стариков, защищая Россию от неонацистской угрозы.

«Особо отмечу ваше непосредственное участие в обеспечении боевого слаживания, качественной выучки наших граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации», — обратил внимание президент.

Глава государства поблагодарил всех воинов российских Сил специальных операций, ветеранов подразделений спецназначения за патриотизм, самоотверженную и безупречную службу стране.