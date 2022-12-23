Армия 23 декабря 2022, 18:54 Путин осмотрел цеха легкобронированной техники на заводе в Туле Путин в рамках визита в Тулу осмотрел вооружения на заводе «Щегловский вал»

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Президент России Владимир Путин посетил сборочные цеха тяжелых машин и легкобронированной техники, а также механообрабатывающий цех на машиностроительном заводе «Щегловский вал» в Туле. Это предприятие производит передовые вооружения, сообщила пресс-служба Кремля.

Завод «Щегловский вал» входит в структуру Конструкторского бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова. С 2004 года здесь осуществляется серийное производство военной продукции.

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Президента сопровождали губернатор региона Алексей Дюмин и генеральный директор «Щегловского вала» Алексей Вислогузов.

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Конструкторское бюро приборостроения создали еще в 1927 году. Сейчас это многопрофильная организация оборонно-промышленного комплекса России. Бюро специализируется на разработке комплексов ПВО, ПТРК и комплексов вооружения легкобронированной техники и танков, межвидовых ракетных комплексов и других видов вооружения.

Здесь изготавливают и опытные образцы военной техники, например, боевые модули «Эпоха», «Курганец», «Бумеранг», «Армата». «Щегловский вал» осваивает работу по капитальному ремонту и модернизации боевых машин.

В рамках рабочего визита в Тулу Путин также провел совещание с руководителями организаций оборонно-промышленного комплекса.