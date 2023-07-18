18 июля 2023, 16:56
Путин одобрил идею создания центра беспилотной авиации в Саратовской области
Кремль: Путин одобрил идею открыть центр беспилотной авиации в Саратовской области
Президент России Владимир Путин поддержал идею открыть центр беспилотных авиационных систем на территории Саратовской области. Об этом глава государства заявил на встрече с главой региона Романом Бусаргиным, сообщила пресс-служба Кремля.
Бусаргин попросил Путина поддержать создание в регионе центра беспилотной авиации. Он отметил, что 33 завода оборонного комплекса в Саратовской области занимаются авиационными системами и радиоэлектронной промышленностью.
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«У нас есть сеть базовых кафедр вузов, которые готовят необходимых специалистов для химии, физики и радиоэлектроники», — сказал он.
В ответ Путин заявил, что поддерживает инициативу Бусаргина.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге создали малошумный боевой беспилотник «Кукушка», который способен нести на себе сразу три заряда на дистанцию до четырех километров.
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