На вооружение российской армии поступит гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон». Этот козырь продемонстрировал президент РФ Владимир Путин, и у американцев появился повод для беспокойства. Об этом написало китайское издание Baijiahao, перевод статьи опубликовала «ПолитРоссия».

«Россия показала меч, и Путин напрямую обнажил свой козырь — гиперзвуковую крылатую ракету „Циркон“», — написал автор статьи.

Владимир Путин объявил о поставках этих ракет на параде в честь Дня ВМФ России. Военные получат их в ближайшие месяцы.

У американцев есть повод для волнений, заявил автор статьи. «Циркон» не имеет аналогов в мире и является «убийственным оружием». Ни одна страна мира не владеет системой ПВО, способной сбить эту ракету. Дальность ее полета достигает тысячу километров. Если Россия развернет подлодки в нейтральных водах в 400 километров от берегов США и выстрелит, то «Циркон» долетит до Вашингтона всего за четыре минуты.

Таблоид The Mirror ранее назвал этот ракетный комплекс угрозой для безопасности Великобритании. Благодаря способности развивать скорость до 10,7 тысячи километров «Циркон» может достичь Лондона всего за пять минут.