Путин объяснил сокращение расходов на оборонку

Президент России Владимир Путин заявил, что сокращение расходов на оборонную промышленность и безопасность — это результат прохождения «пика модернизации».

На заседании правительства 11 ноября Путин отметил, что сокращение расходов не связано с тем, что власти страны относятся к этим вопросам «спустя рукава». Глава государства подчеркнул, что основной пик работ по смене военного оборудования и военной техники, а также обеспечению безопасности России уже позади. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам руководителя России, все мощности и коллективы, который сложились на отечественных оборонных предприятиях, должны и дальше работать в полную силу — производить современную технику, а не кастрюли, как это было в конце 1990-х годов.

Путин поручил подготовить планы по вовлечению предприятий оборонной промышленности в национальные проекты. После того, как схема участия оборонки в гражданских делах государства будет готова, ответственные за ее создание должны будут сообщить о необходимых законах и организационных решениях.

По данным министерства обороны России, снижение расходов на оборонную промышленность — это естественный процесс. «Если посмотреть на долю ВВП, доля расходов на национальную оборону действительно имеет тенденцию к снижению. Если в 2018 году этот процент составлял 3,2%, то в 2019 году — 2,9%, на 2020 год — 2,9%», — рассказала замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова в эфире телеканала «Звезда».

По ее словам сейчас реализуют вторую госпрограмму вооружений на период до 2027 года.