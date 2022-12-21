Армия 21 декабря 2022, 15:25 Путин назвал выявленные проблемы в рамках частичной мобилизации Президент Путин призвал модернизировать систему военных комиссариатов РИА «Новости»

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Прошедшая в России частичная мобилизация выявила ряд проблем, которые нужно оперативно решить. Необходимо по-новому выстроить эту систему. Об этом в ходе расширенной коллегии Минобороны заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что ему известно о принимаемых мерах, но этого недостаточно.

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«Нужно выстраивать эту систему по-современному. Прежде всего, модернизировать систему военных комиссариатов», — заявил Путин.

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Он добавил, что в рамках частичной мобилизации в Вооруженные силы призвали 300 тысяч человек, часть из которых уже находятся в местах боевых действий.

«Как докладывал министр обороны, 150 тысяч мобилизованных проходят подготовку. Это достаточный резерв для ведения спецоперации», — подчеркнул Путин.

Президент России Владимир Путин уже неоднократно заявлял, что причин для проведения новой частичной мобилизации пока нет. Он пояснил, что мобилизованных, которые сейчас проходят обучение, отнесли к боевому резерву. Факторов, которые могли бы повлиять на эту ситуацию, пока нет, а разговоры о новой волне мобилизации не имеют под собой оснований.