Путин назвал срок заступления первого «Сармата» на боевое дежурство

Первый комплекс с тяжелыми межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат» встанет на боевое дежурство в российской армии в конце 2022 года. Об этом на выступлении перед выпускниками высших военно-учебных заведений 21 июня заявил президент РФ Владимир Путин, написало РИА «Новости».

«Уже в конце 2022 года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство», — заявил российский лидер.

Также глава государства сообщил, что подразделения Министерства обороны уже начали получать не имеющие аналогов зенитно-ракетные комплексы С-500. Путин пообещал, что в будущем развитие российской армии продолжится в важнейших ее сегментах.

Первый пуск «Сармата» прошел в апреле текущего года на космодроме Плесецк по программе государственных испытаний. После завершения всех необходимых тестов войска РВСН получат эти ракеты на вооружение.

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Караваев сообщал, что «Сармат» получит боевые гиперзвуковые блоки «Авангард».