Путин назвал долю современного вооружения в российской армии

Доля современных вооружений в армии России на сегодняшний день составляет более 71%, заявил президент РФ Владимир Путин. В ядерных силах этот показатель еще выше — 89%.

О состоянии ВС РФ глава государства сообщил на расширенной коллегии Минобороны, сообщило РИА «Новости».

«Вооруженные силы России в экстраординарный 2021 год выполнили все поставленные перед ними задачи», — сказал он.

Отдельно он поблагодарил российских миротворцев в Карабахе за профессионализм, выдержку и стойкость.

В конце ноября Путин и лидеры Армении и Азербайджана подписали новое заявление по Нагорному Карабаху. Стороны договорились прекратить ведение огня и остаться на занятых ими позициях. Россия ввела на территорию непризнанной республики миротворцев, которые заняли линию разграничения и взяли под охрану Лачинский коридор, который соединяет Нагорный Карабах и Армению.