Путин дал старт строительству четырех новых подлодок и двух кораблей для ВМФ

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале строительства четырех новых подводных лодок для ВМФ, в том числе двух атомных ракетоносцев. Глава государства дал команду на закладку боевых кораблей на форуме «Армия-2021», сообщило РИА «Новости».

Российский лидер заявил, что на ведущих верфях страны сегодня приступают к строительству двух современных кораблей ближней морской зоны и четырех новых подлодок, две из которых ядерные.

Строительством кораблей для Военного-морского флота займутся на предприятии «Севмаш» в Северодвинске, на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге и на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре.

Путин выразил уверенность, рабочие и инженеры справятся с поставленными задачами на отлично, а вооружение, представленное на форуме «Армия-2021», заинтересует зарубежных партнеров.

Президент РФ в понедельник выступил на церемонии открытия Армейских международных игр — 2021 (АрМИ-2021) в Подмосковье. «360» вел прямую трансляцию с мероприятия.