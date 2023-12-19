19 декабря 2023, 13:39
Путин дал оценку работе Минобороны в 2023 году
Путин заявил, что ВС России профессионально решали задачи СВО в 2023 году
Российские военные мужественно и профессионально решали боевые задачи в рамках специальной операции в 2023 году. Об этом на коллеги Минобороны заявил президент Владимир Путин.
«Для Вооруженных сил 2023 год был напряженным, но все решали задачи специальной операции мужественно и профессионально», — сказал Путин.
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Глава государства отметил, что на коллегии Минобороны обсудит вопросы укрепления обороноспособности России, армии и флота.
Путин также подчеркнул, что Россия не намерена отказываться от своих целей в специальной операции.
«Западные страны ведут против нашего государства гибридную войну. Они снабжают Украину вооружением и киберинформацией в режиме реального времени», — добавил он.
Ранее президент отметил, что Россию вынудили начать специальную операцию на Украине, когда силы альянса НАТО начали приближаться к границам страны.
Минобороны РФ
Владимир Путин
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