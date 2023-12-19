Армия 19 декабря 2023, 15:49 Путин дал наставление в финале выступления на заседании коллегии Минобороны Путин завершил речь на заседании коллегии МО словам «Родина ждет от вас отдачи» Пресс-служба Кремля

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У российских военнослужащих сегодня есть все возможности, чтобы послужить на благо Родины. Об этом заявил президент Владимир Путин в финале выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«У вас сейчас все есть. И Родина ждет от вас отдачи», — обратился к присутствующим глава государства.

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В своей речи на заседании Путин затронул несколько тем, в том числе отношения с Украиной. Президент заявил о поддержке Западом украинских националистов и объяснил, почему в соседней стране случился госпереворот.

Глава государства также отметил, что с самого распада СССР Запад начала работать над «разложением» России. По словам Путина, страну хотели поделить на части.

На расширенном заседании коллегии выступил глава Минобороны Сергей Шойгу. Он сообщил, что приоритетом российской армии в 2024 году станет продолжение спецоперации до полного выполнения поставленных задач.