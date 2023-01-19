Армия 19 января 2023, 19:27 «Пусть ходят с бородой». Генерал Соболев заявил, что у него нет претензий к чеченским военным Генерал Соболев заявил, что у него не было претензий к бородам бойцов из Чечни РИА «Новости»

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Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев отреагировал на критику со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу бород бойцов из республики. В беседе с «Газетой.ru» он подчеркнул, что никаких претензий к военным у него не было.

Соболев рассказал, что был на смотре готовности полка и трех батальонов Чечни. Он подчеркнул, что все военные имеют прекрасную экипировку и вооружение.

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«Я говорил о том, что солдат должен выглядеть солдатом. С бородой или без бороды — неважно. И, безусловно, должен уметь воевать», — подчеркнул генерал-лейтенант.

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Он добавил, что встречался в том числе с Кадыровым и в принципе не мог сказать какую-то «глупость» по поводу бород. По словам Соболева, у него никаких претензий, что чеченские военные носят бороды.

«При чем здесь борода-то, я не понял? Ходят они с бородой, ну и пусть», — добавил депутат.

Соболев обратил внимание, что военные обязательно должны быть в форме со знаками различия. В этом никаких сомнений быть не может, заключил он.

Ранее в комментарии РБК Соболев говорил о том, что бритье для солдат является элементарным требованием воинской дисциплины. Кадыров после этого напомнил в своем Telegram-канале, что «эти бородачи освобождали Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск и другие города».

«Вот не было проблем в рядах наших бойцов, защищающих Родину от неонацистов — и бац! Появилась! Борода», — с иронией заметил Кадыров.

По его мнению, у Соболева очень много свободного времени на службе, раз он «от нечего делать перечитывает устав».