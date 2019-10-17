Пуски ракет под руководством Путина засняли на видео

Президент России Владимир Путин принял участие в военных учениях «Гром-2019». Лидер страны руководил пуском баллистических и крылатых ракет. Отработку маневров заснял и опубликовал Кремлевский пул.

На кадрах видно, что Путина на учениях встречает министр обороны России Сергей Шойгу. Затем они направляются в Национальный центр управления обороной России, где глава государства контролировал запуск ракет.

В ролике также запечатлен непосредственно старт и полет одной из ракет. Предположительно, снаряд — межконтинентальная баллистическая ракета комплекса «Ярс». Запуск производился из Плесецка по камчатскому полигону Кура.

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Стратегическое командно-штабное учение «Гром-2019» началось 15 октября и продлится в течение трех дней. Всего в отработке маневров принимают участие 12 тысяч военнослужащих. Задействованы 213 пусковых ракетных установок, 105 самолетов, 15 кораблей и пять подлодок.