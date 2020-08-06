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    06 августа 2020, 07:41

    Пуски ракет комплексами «Искандер-М» сняли на видео

    Андрей Иванов

    Российские военные провели пуски ракет из комплексов «Искандер-М» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Телеканал «Звезда» показал на видео отработку нормативов по переводу комплекса из походного положения в боевое и массированный ракетный удар.
    Пуски ракет комплексами «Искандер-М» сняли на видео

    В объектив камеры попали все этапы учений по нанесению массового ракетного удара.

    «В ходе учения экипажи ракетного комплекса „Искандер“ отработали нормативы по переводу комплекса из походного положения в боевое. Для обнаружения целей в воздух были подняты беспилотные летательные аппараты „Орлан-10“», — приводит телеканал текст сообщения министерства обороны России.

    В ведомстве подчеркнули, что контролировали поражение условных целей беспилотники. Ракеты точно поразили все цели, которые находились на расстоянии 90 километров.

    Комплекс «Искандер-М» создали для уничтожения систем ПВО и ПРО противника на дальности до 500 километров. На вооружение его приняли в 2006 году. Комплекс может доставлять тактическое ядерное оружие.

    Новости SMI.FM