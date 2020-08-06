Пуски ракет комплексами «Искандер-М» сняли на видео

В объектив камеры попали все этапы учений по нанесению массового ракетного удара.

«В ходе учения экипажи ракетного комплекса „Искандер“ отработали нормативы по переводу комплекса из походного положения в боевое. Для обнаружения целей в воздух были подняты беспилотные летательные аппараты „Орлан-10“», — приводит телеканал текст сообщения министерства обороны России.

В ведомстве подчеркнули, что контролировали поражение условных целей беспилотники. Ракеты точно поразили все цели, которые находились на расстоянии 90 километров.

Комплекс «Искандер-М» создали для уничтожения систем ПВО и ПРО противника на дальности до 500 километров. На вооружение его приняли в 2006 году. Комплекс может доставлять тактическое ядерное оружие.