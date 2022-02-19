Минобороны показало видео с пуском ракеты «Синева» с подводного крейсера

Баллистическую ракету «Синева» запустили с подводного крейсера «Карелия», находящегося в Баренцевом море. Ракета успешно долетела до полигона Кура на Камчатке, где поразила заданную ей цель.

Видео Минобороны России с пуском ракеты «Синева» опубликовал Telegram-канал РИА «Новости».

Пуск прошел в рамках плановых учений сил стратегического сдерживания. Помимо «Синевы» Северный и Черноморский флоты провели пуски гиперзвуковой ракеты «Циркон» и крылатых ракет «Калибр». Все они успешно поразили морские и наземные цели.

Испытания крылатой ракеты наземного базирования «Искандер» прошли на полигоне Капустин Яр.

Также с космодрома Плесецк военные запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс», поразившую цель на полигоне Кура.

Воздушно-космические войска провели пуски крылатых ракет, а также гиперзвуковых ракет «Кинжал».

В учениях приняли участие силы Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов. Как отметили в Минобороны, участники маневров выполнили в полном объеме все поставленные перед ними задачи.