Пушилин заявил о необходимости нового этапа спецоперации из-за ситуации в Приднестровье

После выхода к границам Донецкой области необходимо начать следующий этап операции. Ее нужно продолжить с учетом обстановки в Приднестровье и обстрелов граничащих с Украиной российских областей. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин.

«Конечно, нам важна скорость — скорость выхода на конституционные границы с тем, чтобы продолжить уже следующие этапы операции, которые являются практически необходимыми после того, что мы видим, что происходит в Приднестровье, что происходит по приграничным областям регионов России», — сказал Пушилин в эфире программы «Соловьев Live».

Также глава ДНР заявил, что пострадавший комбинат «Азовсталь» будет восстановлен. Однако, возможно, он больше не будет заводом. По словам Пушилина, этот вопрос сейчас обсуждается с местными жителями.

Завод «Азовсталь» в Мариуполе стал основным местом рассредоточения боевиков батальона «Азов»*. Российские военные и бойцы бойцы ДНР полностью заблокировали комплекс.

*«Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.