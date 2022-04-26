Пушилин учредил медаль «За освобождение Мариуполя»

Власти Донецкой Народной Республики будут награждать солдат медалью «За освобождение Мариуполя». Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об учреждении этой награды.

Круглая медаль диаметром 32 миллиметра будет выполнена из металла серебристого цвета с изображением красной пятиконечной звезды, якоря и двух лавровых ветвей. Эскиз награды Пушилин опубликовал в Telegram-канале.

«При освобождении Мариуполя наблюдались массовые проявления героизма наших военнослужащих. Под шквальным огнем противника в ожесточенных боях они боролись буквально за каждый дом», — написал глава ДНР.

Он отметил, что националисты относились к жителям Мариуполя с особой жестокостью: прикрывались ими как живым щитом, брали в заложники, выгоняли из собственных домов, чтобы обустроить там опорные пункты и огневые позиции, обстреливали колонны беженцев. Все это затрудняло операцию, ведь главной задачей военных было спасение людей. По этой причине от жителей поступило много слов благодарности в адрес бойцов ДНР и России.

Источник фото: t.me/pushilindenis

Награду будут вручать особо отличившимся участникам штурма, который проходил с 25 февраля по 21 апреля, а также организаторам боевой операции, в том числе сотрудникам прокуратуры, полиции, МЧС. Медаль нужно будет носить на левой стороне груди, а при наличии других наград ДНР крепить после медали «За освобождение Дебальцево».

Мариуполь объявили освобожденным от националистов 21 апреля. Тогда же министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об обстановке в городе и успехах российских военных. Металлургический комбинат «Азовсталь», где скрываются боевики, был заблокирован. Власти ДНР не исключили, что в будущем он будет восстановлен, но уже в другом качестве.