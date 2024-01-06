Армия 06 января 2024, 09:39 Пушилин призвал удостоить наград всех участников СВО Глава ДНР Пушилин: нужно удостоить наград всех участников СВО РИА «Новости»

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Всех участников специальной операции необходимо удостоить наград, порой военные на фронте делали и делают невозможное. Об этом РИА «Новости» сказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Российские военные делали невозможное порой. Они и сейчас продолжают делать это», — сказал он.

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Пушилин отметил важность награждения всех участников специальной операции.

«Сказано уже очень многое. Важным для нас является, чтобы все ребята, все эти настоящие герои оказались удостоены наград. Как государственных, так и наград ДНР. Это для будущих поколений очень важно», — добавил глава республики.

Пушилин отмечал, что в парламент ДНР внесли на рассмотрение законопроект об учреждении региональной медали за освобождение Марьинки. О необходимо введения такого поощрения, но на государственном уровне также заявлял президент России Владимир Путин.