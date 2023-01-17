Армия 17 января 2023, 22:47 Пушилин опроверг слухи о запрете на ношение бороды для российских бойцов Врио главы ДНР Пушилин: команды по запрету на ношение бороды для военных не было РИА «Новости»

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале опубликовал видео, в котором опроверг домыслы о возможном запрете на ношение бороды в Вооруженных силах России. Он отметил, что подобных команд не поступало.

Пушилин рассказал, что многие в соцсетях начали обсуждать возможный запрет на ношение бороды, а также на использование личного автотранспорта и планшетов для российских военных.

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«Я связался с нашей комендатурой, уточнил — никаких подобных проверяющих с такими „гениальными“ идеями не приезжало, никаких подобных команд не спускалось», — сказал он.

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Врио главы ДНР заверил, что такое решение было бы абсурдным. Идея не принесла бы ничего хорошего, а наоборот, вызвала бы недопонимание у бойцов на передовой, подчеркнул он. Погладив свою бороду, он с иронией добавил, что его особенно бы возмутила ситуация с ношением растительности на лице.

Также днем 17 января Пушилин сообщил о зачистке всех высоток в Марьинке. Теперь они контролируются российскими подразделениями.