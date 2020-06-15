ПСБ и ВШЭ при поддержке Министерства обороны провели первое в России онлайн-обучение военнослужащих

ПСБ в партнерстве с НИУ ВШЭ провел первый в России онлайн пилот по обучению действующих военнослужащих, увольняющихся в запас по выслуге лет.

Программа переподготовки продолжалась четыре дня, в течение которых 27 военных из Москвы и Новосибирска, проходящих обучение перед увольнением из армии, получили необходимые навыки и знания для открытия своего дела.

Преподаватели поделились секретами, как выбрать идею для своего дела, проверить ее жизнеспособность и разработать бизнес-модель. По итогам обучения были созданы и проработаны шесть бизнес-проектов, в частности экоферма и консьерж-сервис для многоквартирных домов.

«Военнослужащие, увольняющиеся в запас, — одна из тех категорий населения, которая нуждается в поддержке и получении новых навыков, необходимых в гражданской жизни. Курс малого бизнеса — хорошая возможность под руководством опытных наставников получить ценные знания для открытия своего бизнеса», — отметил старший вице-президент, директор дирекции среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.

Он отметил, что такой опыт стал для специалистов настоящим вызовом, но формат доказал свою эффективность. В основу проекта лег удаленный формат работы, который позволит и дальше продолжать уроки. В рамках курса перед военнослужащими выступали тренеры из ВШЭ, мотивационные спикеры и те, кто уже ушел из армии и открыл свое успешное дело.

В 2019 году заработала программа «Курс малого бизнеса». Она нацелена на вовлечение супруг военнослужащих и военных пенсионеров в предпринимательство. Программу признали приоритетной и включили в список тех, что финансируются Нацпроектом.