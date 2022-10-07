Проживающим за рубежом россиянам рассказали, как сняться с воинского учета | 360°

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Проживающим за рубежом россиянам рассказали, как сняться с воинского учета

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07 октября 2022, 12:36

Проживающим за рубежом россиянам рассказали, как сняться с воинского учета

«Объясняем.рф»: россиянам за рубежом необходимо прийти в военкомат для снятия с учета

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Живущие за границей страны россияне должны лично явиться в военкомат для снятия с воинского учета. Об этом со слов представителей правительства государства рассказали на портале Объясняем.рф.

Таким гражданам нужно самостоятельно прийти в военкомат. С собой им следует взять документы о новом месте жительства. Кроме того, находящиеся за рубежом россияне должны предоставить письменное заявление, подтверждающее причины для снятия с воинского учета.

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Подобный порядок предусмотрен и для граждан, которые, наоборот, хотят зарегистрироваться в военкомате.

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Принадлежность военкомата, в который нужно явиться для снятия с учета, к новому месту жительства пока не указана.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. О ней сообщил президент государства Владимир Путин во время видеообращения к гражданам.

Для обработки вопросов россиян о нововведении создали чат-бот. С его помощью можно узнать ответ на интересующий вопрос о нюансах мобилизации.

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Частичная мобилизация в РФ

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