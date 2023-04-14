Армия 14 апреля 2023, 13:04 Проверку на ТОФ сочли обычной практикой для оценки боеготовности российских сил Песков назвал проверку на ТОФ обычной практикой для оценки боеготовности ВС России РИА «Новости»

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Внезапная проверка, начавшаяся на Тихоокеанском флоте России, — обычная практика. Такое заявление сделал в беседе с журналистами пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«Это обычно, это продолжается практика внезапных проверок», — отметил представитель Кремля.

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Он напомнил, что в последние годы проверки постоянно проводились, так как это необходимо для поддержания уровня боеготовности российских частей.

По словам Пескова, внезапная проверка на ТОФ никак не связана с планами расширения НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Пресс-секретарь президента обратил внимание, что это обычная рутинная проверка армии.

В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу объявил о приведении сил ТОФ в высшую степень готовности для проверки. Он подчеркнул, что получение внезапных приказов помогает оценке состояния войск.