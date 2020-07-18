Проверку боеготовности российских войск провели в Абхазии

Мотострелки, артиллеристы, танкисты, подразделения инженерных войск, радиационной, химической и биологической защиты военной базы России по тревоге вышли в районы формирования колонн. Оттуда они пройдутся маршем на полигоны.

Кроме того, в проверке боевой готовности задействовано около 500 единиц вооружения и военной техники. В частности, боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б3, БТР-82А, ПТРК «Штурм», гаубицы Д-30, САУ 2С3 «Акация», РСЗО «Град». Помимо них привлечены минометные установки «Сани», расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300, машины связи на базе БТР-80 и вездеходы на шасси КамАЗа».

«Мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что во время внезапной проверки войск Южного и Западного военных округов привлечено более 149 тысяч человек, свыше 26,8 тысячи единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей.

Внезапные проверки — основная форма проверочных мероприятий и боевой учебы войск Вооруженных сил России.