Проверка крупнейшей военной базы России за рубежом началась в Таджикистане

Проверка боеготовности 201-й российской базы, которая является крупнейшем военным объектом России за ее пределами, стартовала в Таджикистане. Командир соединения Евгений Ковылин сообщил, что в ходе проверки запланированы боевые артиллерийские и танковые стрельбы. Также военные отработают действия БПЛА в составе огневых комплексов.

По информации пресс-службы Центрального военного округа, контрольные занятия будут проходить до 30 апреля. В них задействуют реактивные системы залпового огня «Ураган», «Град», 152-миллиметровые самоходные артустановки «Акация», танки Т-72, 120-миллметровые минометы«Сани», боевые машины пехоты БМП-2, а также бронетранспортеры БТР-82А.

«Военнослужащим предстоит продемонстрировать профессиональную выучку по предметам обучения, а также выполнить упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин. Артиллерийские подразделения примут участие в тренировках по стрельбе и управлению огнем», — рассказал Ковылин.

База находится в Бохтаре и Душанбе. В ее составе — артиллерийские, мотострелковые, танковые, разведывательные подразделения, а также силы ПВО, РХБ защиты и связи.