Проверка боеготовности началась в Ленинградской области

В пунктах постоянной дислокации личный состав отработает действия при объявлении боевой тревоги, подготовке оружия и техники к совершению марша и их боевому применению. Военные займутся погрузкой боекомплекта, построением техники в колонны, организацией управления и связи во время марш-броска.

Мероприятия по проверке боеготовности продлятся до конца недели. Военные в это время «будут совершенствовать свои навыки в составе экипажей, взводов и завершат тренировки подъемом по тревоге».

Тренировки боевой готовности — это наиболее эффективный метод обучения личного состава, отметили в Минобороны.

Ранее на этой неделе провести внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов приказал президент Владимир Путин.

Военное ведомство опубликовало кадры, снятые во время внезапной проверки войск.