Противотанковый комплекс для борьбы с беспилотниками создадут в России
«КБП начало разработку новых ПТРК. Это уже не узкоспециализированное противотанковое вооружение, а многоцелевое оборонительно-штурмовое оружие, способное эффективно поражать не только типовые цели — танки или бронетехнику, но и целый спектр ранее недостижимых целей, таких как воздушные цели, в том числе беспилотные летательные аппараты», — приводит РИА «Новости» слова Оздоева.
Собеседник добавил, что для ПТРК разработают комбинированные головки самонаведения с тепловизионным и оптическим каналами.
«Новые боеприпасы буду применяться по принципу „выстрелил — забыл“», — подчеркнул Оздоев.
Сейчас в мире нет противотанковых комплексов, которые могут бороться с беспилотниками. Некоторые ПТРК могут сбивать крупные и низкоскоростные воздушные цели, типа вертолетов.