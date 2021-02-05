Противотанковый комплекс для борьбы с беспилотниками создадут в России

Специалисты Конструкторского бюро приборостроения (КБП, входит в «Высокоточные комплексы» Ростеха) приступили к разработке первого в мире многоцелевого противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), который сможет сбивать беспилотники. Об этом рассказал индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

«КБП начало разработку новых ПТРК. Это уже не узкоспециализированное противотанковое вооружение, а многоцелевое оборонительно-штурмовое оружие, способное эффективно поражать не только типовые цели — танки или бронетехнику, но и целый спектр ранее недостижимых целей, таких как воздушные цели, в том числе беспилотные летательные аппараты», — приводит РИА «Новости» слова Оздоева.

Собеседник добавил, что для ПТРК разработают комбинированные головки самонаведения с тепловизионным и оптическим каналами.

«Новые боеприпасы буду применяться по принципу „выстрелил — забыл“», — подчеркнул Оздоев.

Сейчас в мире нет противотанковых комплексов, которые могут бороться с беспилотниками. Некоторые ПТРК могут сбивать крупные и низкоскоростные воздушные цели, типа вертолетов.