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    05 февраля 2021, 07:35

    Противотанковый комплекс для борьбы с беспилотниками создадут в России

    Андрей Иванов

    Специалисты Конструкторского бюро приборостроения (КБП, входит в «Высокоточные комплексы» Ростеха) приступили к разработке первого в мире многоцелевого противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), который сможет сбивать беспилотники. Об этом рассказал индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.
    Противотанковый комплекс для борьбы с беспилотниками создадут в России

    «КБП начало разработку новых ПТРК. Это уже не узкоспециализированное противотанковое вооружение, а многоцелевое оборонительно-штурмовое оружие, способное эффективно поражать не только типовые цели — танки или бронетехнику, но и целый спектр ранее недостижимых целей, таких как воздушные цели, в том числе беспилотные летательные аппараты», — приводит РИА «Новости» слова Оздоева.

    Собеседник добавил, что для ПТРК разработают комбинированные головки самонаведения с тепловизионным и оптическим каналами.

    «Новые боеприпасы буду применяться по принципу „выстрелил — забыл“», — подчеркнул Оздоев.

    Сейчас в мире нет противотанковых комплексов, которые могут бороться с беспилотниками. Некоторые ПТРК могут сбивать крупные и низкоскоростные воздушные цели, типа вертолетов.